- In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa un aereo della Marina militare italiana intercettato da un jet russo sul Mar Nero si precisa che, nessun assetto della Marina militare attualmente opera nel Mar Nero e la tipologia di velivolo, P-1150 Atlantic, riportato nelle agenzie non è in dotazione alle Forze armate italiane da diversi anni. Lo riferisce una nota dello Stato maggiore della Difesa.(Com)