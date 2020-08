Kazakhstan: Dariga Nazarbayeva conferma la morte del figlio Aisultan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dariga Nazarbayeva, la figlia dell'ex presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha confermato la morte del figlio di 29 anni Aisultan. "La mia famiglia è devastata dalla perdita della nostro amato Aisultan, e chiediamo di essere lasciati in pace in questo momento molto difficile", ha detto Nazarbayeva in una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa “Ria Novosti” a Londra. Secondo quanto riportato questa mattina dal sito web kazakho “Zakon”, il 29enne Aisultan Nazarbayev, è morto a Londra a causa di un arresto cardiaco, anche se sarebbero in corso ulteriori indagini. Lo scorso febbraio, Aisultan aveva annunciato sul suo account Facebook di aver chiesto asilo politico nel Regno Unito, temendo per la sua sicurezza. In una serie di post, ha accusato la leadership del paese di corruzione e ha anche annunciato pressioni da parte dei suoi familiari. In Kazakhstan le autorità hanno risposto a queste accuse affermando che quello di Aisultan fosse un tentativo di screditare l'ex capo dello Stato. Aisultan è figlio dell'ex presidente del Senato kazakho, Dariga Nazarbayeva, recentemente allontanata dall’incarico. Nell'ottobre del 2019, il tribunale di Southwark a Londra ha condannato Aisultan a un anno di libertà vigilata per violazione della proprietà privata e per resistenza a pubblico ufficiale. La condanna prevedeva 18 messi di reclusione e il ricovero in una struttura per trattare i suoi problemi di tossicodipendenza. (Res)