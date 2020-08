Bielorussia: Fiano (Pd), Italia e Ue dicano che intervento russo è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaccettabile l’ipotesi di un intervento militare russo in Bielorussia adombrato da Putin, e apertamente richiesto da Lukashenko: l’Italia e l’Europa lo dicano con fermezza assoluta, tale ipotesi sarebbe in totale contrasto con ogni nostro principio e con qualsiasi visione del diritto internazionale. Così in una nota il deputato e responsabile Esteri della segreteria del Partito democratico, Emanuele Fiano. “La Bielorussia non va salvata da un nemico invasore, né vanno difesi i suoi confini, ma è il suo stesso popolo e le sue donne in prima fila che rivendicano il diritto alla democrazia e alla libertà, nella loro patria oppressa da anni di regime di Lukashenko, fino alle recenti elezioni oggetto di truffa, alle manifestazioni contrastate con la violenza e alle denunce per le torture degli arrestati”, ha detto. (Com)