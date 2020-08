Somalia: attentato all'hotel Elite di Mogadiscio, coinvolti membri delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Lavori pubblici della Somalia, Ahmed Washington, è rimasto ferito nell'attentato che ha colpito l'hotel Elite di Mogadiscio, mentre risulta deceduto il direttore delle Relazioni regionali presso il ministero dell'Informazione, Abdirizak Abdullahi Abdi. Lo riferisce su Twitter il sito di informazione "Somali Guardian", mentre il decesso di Abdullahi Abdi è stato confermato anche dal direttore della pianificazione presso il ministero dell'Informazione, Abdirahman Ahmed. Come riferito dal capitano di polizia Mohamed Hussein, un'autobomba è stata fatta esplodere a Mogadiscio contro l'hotel, esplosione seguita da pesanti scambi di arma da fuoco. Secondo "Somali News", in seguito all'esplosione uomini armati hanno preso d'assalto l'edificio e attualmente è in corso uno scontro a fuoco all'interno dell'hotel. I dettagli sono in aggiornamento. L'hotel, frequentato soprattutto da giovani di buona famiglia, dista tre chilometri dal Somali Youth League (Syl), che è stato più volte attaccato da al Shabaab - l'ultima volta lo scorso 10 dicembre - e che si trova nelle vicinanze di uffici governativi. (Res)