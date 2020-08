Frascati: baby gang rapina una coppia di coetanei, 4 minorenni arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, al termine di una attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato 4 studenti minorenni, tutti residenti ai Castelli Romani, di età compresa tra i 12 e 16 anni, per rapina in concorso e lesioni personali. I 4 minori la scorsa sera, alle 20 circa, all'interno di Villa Torlonia, hanno accerchiato e rapinato una coppia di coetanei 15enni. Al ragazzo, uno studente di San Cesario, dopo essere stato minacciato verbalmente è stato rapinato del marsupio. Successivamente anche la ragazza, che si trovava in compagnia della vittima, è stata aggredita con un calcio al volto dalla 16enne del gruppo dei 4 rapinatori. La giovane è stata accompagnata presso l’Ospedale di Frascati dove è stata medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi. La successiva denuncia presso la stazione Carabinieri ha permesso di rintracciare poco più tardi tutti gli aggressori e di recuperare l’intera refurtiva, riconsegnata poi alla vittima. Accompagnati in caserma i quattro minorenni, al termine delle formalità, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria competente, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo.(Rer)