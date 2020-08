Roma: Raggi, proseguono lavori per il nuovo Skate Park di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cantiere per il nuovo Skate Park di Roma va avanti. Sorgerà a Ostia, nel Municipio X e sarà uno dei più belli e più grandi d’Europa". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Gli operai sono ora al lavoro per la fase più delicata: la realizzazione delle curve, un lavoro affidato a esperti e professionisti del settore come Sergi Arenas che nella sua carriera ha disegnato più di 70 impianti, progettando nel 2017 la bowl per l’ultimo Campionato del mondo in Cina - aggiunge Raggi -. Un lavoro fatto con grande precisione che permetterà a tanti skaters, professionisti e non, di eseguire le loro evoluzioni su una pista di grande pregio. È un orgoglio vedere l’area che piano piano prende forma; nel 2014 il vecchio Skate Park era andato a fuoco e avevamo promesso che lo avremmo ricostruito. Lo stiamo facendo, per offrire ai residenti e a tutti coloro che vorranno frequentarlo un luogo di aggregazione, uno spazio in cui fare sport e trovarsi. Sarà bellissimo", conclude la sindaca. (Rer)