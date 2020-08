Bielorussia: manifestanti dell'opposizione si radunano alla Stele dell’eroe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori dell’opposizione bielorussa si sono radunati nei pressi della Stele dell’eroe. Dopo la manifestazione filogovernativa tenutasi nel centro di Minsk, ora è la volta dell’opposizione che dovrebbe dare vita alla “marcia per la libertà” annunciata nei giorni scorsi da Svetlana Tikhanovskaya, l’esponente politica considerata la principale rivale del presidente, Aleksandr Lukashenko, alle elezioni dello scorso 9 agosto. La polizia – che in precedenza ha favorito il deflusso dei manifestanti da Piazza dell’indipendenza dove si è tenuta la dimostrazione filogovernativa – sta consentendo il raduno, anche se sono state dispiegate diverse unità delle forze speciali e antisommossa. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato. (Rum)