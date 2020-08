Mauritius: ministro francese Lecornu, monitoriamo evoluzione sversamento di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è stata il primo paese ad assistere le isole Mauritius con varie attrezzature per contenere gli effetti dello sversamento di petrolio avvenuto in seguito all’incidente accaduto alla nave giapponese Wakashio. Lo ha detto il ministro per i Territori d’oltre mare, Sebastien Lecornu, che si trova sull’isola di Riunione. “Restiamo vigili sul futuro del relitto e sull'impatto sulle nostre coste. Non si può escludere che gli effetti dell’inquinamento arrivino sino a Riunione”, ha detto il ministro francese. (Frp)