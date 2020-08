Roma: controlli antidroga Polizia di Stato, 12 persone arrestate negli ultimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dodici persone arrestate negli ultimi giorni a Roma dalla Polizia di Stato, durante i controlli antidroga nei quartieri di Sacco Pastore, Casilino, Torre Angela, Tormarancia, Alessandrina, Labaro, Talenti ed Esquilino. In particolare un uomo, fermato per un controllo perché notato dai poliziotti mentre percorreva a forte velocità via Nomentana direzione piazza Sempione, si è mostrato sin da subito insofferente e, alla domanda del motivo perché stesse correndo, si è giustificato con gli operatori di polizia dicendo che andava di fretta poiché aveva urgenza di fare rifornimento. Il nervosismo e i suoi precedenti di polizia hanno portato gli agenti a perquisirlo: il 30enne romano, con precedenti di polizia anche specifici, nascondeva negli slip 21 involucri (circa 10 grammi) contenenti cocaina e 3 involucri (circa 19 grammi) di hashish. Durante il controllo, l'uomo ha ricevuto diverse telefonate e messaggi sul cellulare da un contatto memorizzato con il nomignolo "Scurnacchiat" che gli chiedeva di recarsi in vari indirizzi per dei "traslochi" specificando dei numeri "20" o "50", oppure 1 giorno e 2 giorni. Arrestato, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.