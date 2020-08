Roma: controlli antidroga Polizia di Stato, 12 persone arrestate negli ultimi giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due arresti per droga sono stati eseguiti da parte degli uomini della sezione volanti. Il primo in via dell'Acqua Bulicante dove l'attenzione dei poliziotti è stata attirata dagli occupanti di un' autovettura che, alla loro vista, acceleravano l'andatura in direzione di via Casilina. Fermati, il conducente, successivamente sanzionato con contestuale ritiro della patente, ha tentato di nascondere una bustina all'interno della piega del sedile - prontamente recuperata – dove, al suo interno, hanno rinvenuto circa 2 grammi di crack. Controllato anche il passeggero, 38enne di origini partenopee e residente a Pescara, con precedenti di polizia, all'interno della scarpa destra, sono state trovate 4 bustine contenenti circa 4 grammi di crack e, nel portafogli 760 euro in contanti. Con la perquisizione a casa sua, i poliziotti, all'interno della camera da letto hanno sequestrato tutto il materiale utilizzato per "cucinare" la cocaina e farla diventare crack. In via Gallodoro, invece, gli agenti hanno arrestato un cittadino moldavo identificato per T.C. di 21 anni poiché, durante un controllo, è stato trovato con circa 100 grammi di hashish. (segue) (Rer)