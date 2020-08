Roma: controlli antidroga Polizia di Stato, 12 persone arrestate negli ultimi giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Tor Carbone invece, hanno arrestato un albanese di 31 anni. L'uomo, è stato sorpreso, nei pressi del piazzale Caduti della Montagnola, nel tentativo di disfarsi di un pacco di cellophane nero con all'interno 25 dosi di cocaina pari a 7 grammi di cocaina. Nell'abitazione invece sono stati trovati 300 grammi di sostanza da taglio. In via Alessandrino gli agenti del commissariato Prenestino hanno colto in flagranza di reato un romano 45enne, mentre spacciava dello stupefacente. Per un attimo ha tentato di dileguarsi dopo essersi accorto della presenza dei poliziotti; fermato è stato trovato in possesso di 1,70 grammi di cocaina e 280 euro in contanti. Inoltre, due ventenni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Casilino nel corso della costante attività volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti a Tor Bella Monaca. I due, sorpresi mentre vendevano una dose ad un cliente, all'interno di un parcheggio, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno gettato la sostanza stupefacente sotto un camper e sono scappati in direzioni opposte, per non essere raggiunti. Bloccati sono stati trovati in possesso di 295 euro in contanti, tutti in banconote di piccolo taglio, mentre la droga, corrispondente a 6,30 grammi di cocaina, recuperata, è stata posta sotto sequestro. (segue) (Rer)