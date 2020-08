Roma: controlli antidroga Polizia di Stato, 12 persone arrestate negli ultimi giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Frassineto gli agenti del commissariato Flaminio hanno arrestato un 19enne romano. Il giovane è stato trovato in possesso di 51 grammi di hashish e 4,8 grammi di olio di hashish. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 5 grammi di hashish e 2050 euro. Per il medesimo reato, in via Ugo Ojetti, sono stati arrestati 2 romani: un 30enne e un 23enne, entrambi con precedenti di polizia. Gli agenti della sezione volanti insieme a quelli del commissariato Fidene li hanno beccati in possesso di 35 grammi di hashish. Gli investigatori del commissariato Romanina hanno arrestato una donna romana di 23 anni. Quest'ultima, dopo aver venduto la droga, ha aggredito l'acquirente rea di essersi lamentata per una pesatura inferiore a quanto pattuito. I poliziotti l'hanno beccata giorni dopo mentre vendeva droga in strada. A casa invece sono stati rinvenuti 90 grammi tra marijuana e hashish. Infine, in via Giovanni Giolitti gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato un cittadino nigeriano di 32 anni. Lo stesso, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana. (Rer)