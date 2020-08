Coronavirus: in Lombardia 61 nuovi casi e 3 decessi, aumentano i guariti dimessi e calano i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 4.882 tamponi effettuati sono 61 i nuovi casi positivi rilevati in Lombardia (di cui 5 "debolmente positivi") secondo quanto riferisce il report quotidiano diffuso oggi dalla Regione. Salgono a 13, uno in più di ieri, i ricoveri in terapia intensiva, mentre calano di due unità, arrivando a 147 i ricoverati non in terapia intensiva. Oggi si registrano anche 3 decessi causati dal covid 19 mentre salgono di 38 i guariti/dimessi. Per quanto riguarda la suddivisione dei contagi per province, Milano continua a registrare il maggior numero di nuovi contagi con 25 casi, di cui 15 nel capoluogo. Segue Brescia con 9 casi, Bergamo e Monza e Brianza con 5, Mantova con 3, Lecco e Varese con 2, Sondrio e Como con un nuovo caso, mentre nessun contagio viene segnalato a Cremona, Lodi e Pavia. (Rem)