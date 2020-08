Turchia-Usa: accese reazioni di Ankara alle critiche di Biden contro Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Turchia hanno condannato fermamente le critiche avanzate al presidente, Recep Tayyip Erdogan, da parte del candidato democratico alle presidenziali statunitensi, Joe Biden. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Le dichiarazioni di Biden risalgono a un'intervista filmata dal quotidiano "New York Times" nel mese di dicembre, ma il video relativo alle critiche a Erdogan è stato reso noto solamente il 15 agosto. Il candidato democratico ha descritto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan come un "autocrate", criticandone la politica contro i curdi e caldeggiando il supporto all'opposizione turca. "Ciò che ritengo si debba fare ora è assumere un approccio alquanto differente nei suoi confronti, mettendo in chiaro che sosteniamo la leadership dell'opposizione", ha dichiarato Biden, aggiungendo che Washington dovrebbe sostenere quest'ultima "affinché sia in grado di sconfiggere e rimpiazzare Erdogan. Non con un colpo di Stato, assolutamente no, ma tramite il processo elettorale". (segue) (Tua)