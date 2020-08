Turchia-Usa: accese reazioni di Ankara alle critiche di Biden contro Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni non hanno provocato molte reazioni quando sono state rese note in gennaio, ma la pubblicazione del video dell'intervista ha prodotto una risposta decisa da parte di Ankara. "L'analisi della Turchia da parte di Joe Biden si basa esclusivamente su ignoranza, arroganza e ipocrisia", ha twittato il portavoce presidenziale Ibrahim Kalin, aggiungendo che "sono passati i giorni in cui comandare a bacchetta la Turchia. Ma se pensate di poterci ancora provare, siete i benvenuti. Ne pagherete il prezzo". Il direttore presidenziale per le comunicazioni, Fahrettin Altun, ha dichiarato che i commetti "riflettono intrighi e un approccio interventista nei confronti della Turchia" e non trovano riscontro nelle attuali relazioni diplomatiche. Altun ha aggiunto su Twitter che "nessuno può attaccare la democrazia e la volontà della nostra nazione o discutere la legittimità del nostro presidente, eletto con voto popolare", specificando di credere che "queste disdicevoli affermazioni - le quali non hanno posto nella diplomazia di un candidato presidenziale del nostro alleato Nato, gli Stati Uniti - siano inaccettabili anche per l'amministrazione corrente". (segue) (Tua)