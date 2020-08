Germania: italiano 37enne morto mentre era sotto custodia della polizia a Dresda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino italiano di 37 anni è morto mentre si trovava sotto la custodia della polizia di Dresda, in Germania. L’uomo è stato portato in cella in quanto trovato in stato d’ebbrezza in un bar. Secondo quanto riferito dalla “Bild”, l’uomo avrebbe avuto delle reazioni violente contro il personale e gli avventori del locale, contro cui avrebbe lanciato delle bottiglie e casse di bevande. L'impossibilità di gestire le azioni inconsulte dell’uomo ha costretto il personale a chiamare la polizia. Il portavoce della polizia Marko Laske, ha dichiarato che l’uomo ha continuato a causare problemi anche mentre si trovava nella macchina della polizia e che, giunti alla cella di custodia, è crollato all’improvviso. “Il 37enne ha perso conoscenza e gli agenti di polizia egli operatori del primo soccorso hanno tentato di rianimarlo. Alla fine l'uomo è stato portato in un ospedale di Dresda, dove è morto quella notte", ha spiegato il portavoce. (Geb)