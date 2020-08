Bielorussia: ministero Interno, 65 mila persone a manifestazione pro-Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 65 mila persone avrebbero preso parte alla manifestazione filogovernativa svoltasi oggi a Minsk a sostegno del presidente, Aleksander Lukashenko. Lo ha detto Olga Chemodanova, portavoce del ministero dell'Interno bielorusso. "All'inizio dell'evento, il numero di persone si aggirava intorno alle 65 mila", ha detto Chemodanova, aggiungendo che la riunione si è svolta senza incidenti. Il presidente Lukashenko e altri vertici istituzionali hanno partecipato alla dimostrazione tenutasi in Piazza dell’indipendenza. Lukashenko ha approfittato dell’occasione per tenere un discorso in cui ha ribadito la volontà a restare al potere e che non ci saranno nuove elezioni. (Rum)