Coronavirus: Sciotto (Fapi), no a nuova serrata, è contro l’Italia

- Il Covid-19 sembra ancora invincibile anche per l'aumento dei contagi importati attraverso gli arrivi dall'estero: serve massimo rigore e rispetto delle misure di sicurezza come mascherine, distanziamento sociale e sanificazioni. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Chi ipotizza un nuovo lockdown o di rinviare l'avvio dell'anno scolastico è contro l'Italia: bisogna convivere con il virus, adottando tutte le misure previste dai protocolli, in attesa che arrivi il vaccino, ed è questa l'alternativa possibile ad un nuovo terremoto economico e sociale, che davvero il nostro paese non può permettersi", ha detto. (Com)