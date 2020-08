Roma: cade da palazzo mentre tenta furto in appartamento, è in pericolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 40 anni, è stato trovato in gravi condizioni nel giardino di un'abitazione di via degli Scialoja, nel quartiere Flaminio a Roma. Il fatto è successo questa notte, quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Flaminio e del nucleo investigativo per i rilievi. Secondo quanto ricostruito, si ipotizza che l'uomo sia caduto mentre si stava arrampicando su un palazzo per tentare un furto in un appartamento. Infatti, l'uomo presentava diverse ferite compatibili con una caduta dall'alto. Inoltre, vicino l'uomo è stato trovato uno zaino contenente arnesi per lo scasso. Il 40enne, con precedenti, ha riportato gravi lesioni e ferite su tutto il corpo: si trova all'ospedale Santo Spirito in pericolo di vita.(Rer)