Medio Oriente: colloquio Macron-Abbas, ripresa negoziati israelo-palestinesi resta un priorità

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. E' stato lo stesso Macron ad annunciarlo su Twitter. "Gli ho ribadito della mia determinazione a lavorare per la pace in Medio Oriente. La ripresa dei negoziati per raggiungere una soluzione giusta che rispetti il ​​diritto internazionale rimane una priorità", ha scritto Macron.(Frp)