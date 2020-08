© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo di Minsk chiede diritti e libertà: Europa per la Bielorussia. Lo ha scritto su Twitter il commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni. L’ex presidente del Consiglio ha anche postato un video che mostra la manifestazione dell’opposizione in corso nei pressi della Stele dell’eroe, a Minsk. (Beb)