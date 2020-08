Mauritius: Floridia (M5s), accelerare transizione energetica e riconversione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione di questi giganti del mare che costituiscono una costante minaccia ambientale è una questione delicata e importante. Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, capogruppo in commissione Ambiente, commentando l'incidente della petroliera giapponese Mv Wakashio che si è spezzata in due nelle acque delle isole Mauritius. “Probabilmente l'incidente è stato causato dal fatto che la nave si fosse avvicinata troppo alla costa: in Italia noi del Movimento 5 Stelle stiamo facendo molto per imporre che al largo delle raffinerie le navi sostino in rada a distanza e in condizioni di assoluta sicurezza”, ha detto. “Così come siamo in prima linea per accelerare l'inevitabile e doverosa riconversione dell'industria petrolifera verso produzioni energetiche sostenibili e con un futuro florido: il destino degli idrocarburi è ormai segnato, e siamo vicini alla definitiva svolta verso le fonti di energia rinnovabile”, ha aggiunto. (Rin)