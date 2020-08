Bielorussia: ministro Esteri tedesco, l'Ue non riconosce il risultato delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualità di Unione europea abbiamo dimostrato unità e chiarito che non riconosciamo il risultato elettorale dello scorso 9 agosto in Bielorussia. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. “Tutti gli Stati membri hanno accettato di introdurre nuove sanzioni. Difendiamo anche i nostri valori al di là delle nostre frontiere esterne”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Berlino. Il Consiglio Affari esteri dell'Ue, riunitosi venerdì in videoconferenza, ha concordato di avviare le procedure per emettere nuove sanzioni contro le autorità bielorusse resesi colpevoli delle violenze contro i manifestanti. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato. (Geb)