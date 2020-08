Roma: Grasso (Leu) a poliziotto investito, auguri di pronta guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Leu Pietro Grasso augura una pronta guarigione all'agente della Polizia di Stato in servizio sull’autostrada A1, investito ieri sulla corsia di emergenza. "Ogni giorno, anche quando è festa, ci sono uomini e donne delle Forze dell’ordine e delle Forze armate che lavorano per garantire la nostra sicurezza", scrive su Facebook Grasso. "Per fortuna Daniele, agente della Polizia di Stato in servizio sull’autostrada A1, non è in pericolo di vita anche se in gravi condizioni: era stato investito sulla corsia di emergenza mentre segnalava agli automobilisti in transito alcuni detriti pericolosi. Gli mando un grande abbraccio e gli auguri di una pronta guarigione. Forza Daniele", conclude Grasso. (Rer)