Usa-Repubblica Dominicana: Pompeo, nostri due paesi condividono profondi legami

- Gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana condividono profondi legami culturali e familiari, insieme a una stretta partnership globale per promuovere valori democratici condivisi e realizzare una regione più prospera e sicura. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita in Repubblica dominicana. In una nota diffusa dal dipartimento di Stato, Pompeo ha sottolineato che gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale della Repubblica Dominicana, rappresentando quasi il 50 per cento delle sue importazioni ed esportazioni. Il segretario Usa ha ricordato che gli Usa sono anche la principale fonte di investimenti esteri diretti della Repubblica Dominicana, con quasi 1 miliardo di dollari investiti nel 2019. Questo investimento, ha detto, sostiene l'occupazione di dominicani e cittadini statunitensi in diversi settori - tra cui energia, turismo, produzione, estrazione mineraria e edilizia - mentre 2,5 milioni di turisti provenienti dagli Stati Uniti hanno visitato la Repubblica Dominicana nel 2019, rendendo il paese la quarta destinazione internazionale più popolare per i turisti statunitensi nel mondo. (segue) (Com)