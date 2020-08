Usa-Repubblica Dominicana: Pompeo, nostri due paesi condividono profondi legami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita, Pompeo ha ricordato che la Repubblica Dominicana partecipa attivamente alla Caribbean Basin Security Initiative (Cbsi). Dal 2010, più di 677 milioni di dollari sono stati impegnati in 13 paesi partner attraverso questo programma. I fondi Cbsi, ha proseguito Pompeo nella nota, sostengono i programmi sull'applicazione della legge marittima, la sicurezza delle frontiere e dei porti, l'applicazione della legge e il rafforzamento delle capacità del settore giudiziario, la criminalità giovanile e la prevenzione della violenza, nonché gli sforzi per contrastare il traffico di armi da fuoco, la criminalità transnazionale e le bande criminali. Gli Stati Uniti hanno contribuito e sviluppato capacità di rilevamento e deterrenza marittima con attrezzature comprese le navi pattuglia di Boston Whaler, e stanno supportando capacità aggiuntive attraverso l'addestramento e le attrezzature a sostegno di un aereo da pattugliamento marittimo acquistato dal governo della Repubblica Dominicana e programmato per la consegna nel CY2020, un vicino pattugliatore costiero con sistemi di coordinamento informatico. (segue) (Com)