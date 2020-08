Usa-Repubblica Dominicana: Pompeo, nostri due paesi condividono profondi legami (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo ha quindi toccato il tema del contrasto al riciclaggio di denaro e ad altre attività illecite, ambiti nei quali i due Paesi collaborano. La Repubblica Dominicana rimane un'importante via di transito per il traffico di cocaina attraverso il corridoio caraibico in rotta verso gli Stati Uniti. Sul fronte della pandemia di Covid-19, infine, il dipartimento di Stato e l'Usaid hanno fornito quasi 3,7 milioni di dollari alla Repubblica Dominicana per sostenere la risposta al coronavirus e i Centri statunitensi per il controllo delle malattie hanno dedicato 3 milioni di dollari al miglioramento dei sistemi di sorveglianza e di laboratorio Covid-19. (Com)