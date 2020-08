Nord Macedonia: colloqui fra Sdsm e Dui su formazione governo, "vicini a un accordo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguiti oggi gli incontri costruttivi tra la coalizione guidata dall’Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm) nota cole nome "We Can" e il partito della minoranza albanese Unione democratica per l'integrazione (Dui). Obiettivo dei colloqui, come si legge in un comunicato dell’Sdsm, è la formazione di un governo stabile con un mandato completo di quattro anni che realizzerà gli obiettivi tanto attesi dai cittadini. Secondo quanto si apprende, dopo che i partiti hanno stabilito i principi e gli impegni della coalizione per un possibile futuro governo congiunto, i colloqui odierni si stanno concentrando sull'armonizzazione dei programmi elettorali di entrambe le parti, con l’intento di creare un programma comune basato su quattro temi principali: l'economia, la giustizia, l’uguaglianza e l’integrazione. Sono stati raggiunti dei progressi e un consenso di principio per quanto riguarda la distribuzione dei ministeri nella futura coalizione. “Entrambe le parti si impegnano a proporre delle personalità capaci e oneste che realizzeranno pienamente il programma durante il mandato di quattro anni”, si legge nel comunicato, secondo cui entrambi i partiti “si aspettano il raggiungimento di un accordo finale nei prossimi giorni”. (Seb)