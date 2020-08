Argentina: crisi del debito, governo formalizzerà domani nuova proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha ottenuto "un ampio sostegno" dai suoi creditori alla nuova proposta di ristrutturazione del debito, che presenterà domani, 17 agosto, alla Security and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti. In una dichiarazione rilasciata ieri sera, le autorità di Buenos Aires annunciano di aver approvato un secondo ciclo di emendamenti all'offerta iniziale presentata lo scorso mese di aprile, in quello che è un passo importante verso la conclusione di un accordo. Il governo ha raggiunto lo scorso 4 agosto un accordo con il gruppo dei suoi creditori per ristrutturare circa 65 miliardi di dollari di debito estero, un'operazione che aiuterebbe il paese sudamericano a uscire dal default e ad alleviare un'economia in recessione da più di due anni. Secondo le autorità di Buenos Aires, l'attuazione dell'accordo permetterà di “generare supporto per le finanze pubbliche nel settore sanitario, a dare certezza al settore privato e fornire al Paese una nuova piattaforma di crescita una volta che la pandemia sarà finita”. La nuova proposta, sottolinea il governo, riflette i termini finanziari dell'accordo del 4 agosto e il dialogo svolto con i creditori, il Fondo monetario internazionale (Fmi) e altre organizzazioni internazionali sugli aspetti legali. Ai creditori non è stata data una nuova scadenza per accettare l'offerta: è probabile tuttavia che quella attuale - fissata al 24 agosto - sia prorogata. Dopo la conclusione di un accordo definitivo il governo di Buenos Aires avvierà i colloqui con l'Fmi per ottenere un nuovo programma di aiuti, in sostituzione di quello raggiunto dal governo precedente due anni fa.(Abu)