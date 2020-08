© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, è arrivato nel centro di Minsk dove è in corso la manifestazione filogovernativa. Lukashenko ha ringraziato i suoi sostenitori giunti da tutte le regioni del paese. “Grazie non mi avete deluso”, ha detto il capo dello stato rivolgendosi ai presenti e li ha invitati a non agire per proteggere lui, ma piuttosto “l’indipendenza del paese”. (Rum)