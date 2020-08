Bielorussia: Lukashenko, truppe Nato i nostri confini sono forma di pressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Nato dispiegati alle porte delle Bielorussia sono una forma di pressione. Lo ha detto il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, giunto nel centro di Minsk per partecipare alla manifestazione filogovernativa. “Stanno aumentando la loro presenza militare ai confini occidentali della Repubblica”, ha detto il capo dello Stato, secondo cui quest’attività rappresentano un tentativo di interferire nella politica bielorussa. Lukashenko sembrerebbe fare riferimento all'accordo per aumentare la presenza militare statunitense in Polonia siglato ieri a Varsavia. (Rum)