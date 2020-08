Bielorussia: Lukashenko, "non lascerò mai il paese" ed elezioni non saranno ripetute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha detto che non lascerà mai il paese. Lukashenko ha parlato nel centro di Minsk dove si sono riuniti dei manifestanti filogovernativi. Il capo dello Stato ha anche respinto la proposta di tenere nuovamente le elezioni presidenziali svoltesi domenica scorsa, 9 agosto. “Se ripetessimo le elezioni moriremmo come Stato sovrano. Le elezioni si sono tenute e non posso essere state falsate per l’80 per cento delle persone”, ha detto il presidente, facendo riferimento ai consensi ricevuti al voto di domenica scorsa e che ha provocato le proteste antigovernative dell’ultima settimana. (Rum)