Bielorussia: Lukashenko, non sono saldamente attaccato al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha detto di non “essere attaccato saldamente al potere”. Lukashenko ha parlato al raduno filogovernativo in corso nel centro di Minsk dinnanzi ai suoi sostenitori. “Non sono qui perché tengo saldamente a restare al potere, ho già passato i miei anni migliori”, ha detto il capo dello Stato bielorusso. Secondo Lukashenko “l’opposizione dovrebbe tenere in considerazione l’espressione della maggioranza” della popolazione e si è rivolto ai lavoratori che hanno minacciato scioperi per la giornata di domani: “Non lasciate i vostri posti di lavoro”. (Rum)