Libano: presidente Aoun, inchiesta sull'esplosione di Beirut "estremamente complessa"

- L'inchiesta in corso sulle esplosioni avvenute a Beirut il 4 agosto è estremamente complessa e non terminerà presto. Lo ha dichiarato il presidente del Libano, Michel Aoun, nel corso di un'intervista all'emittente televisiva francese "Bfmtv", la prima a un media straniero dalla tragedia del 4 agosto. Il capo dello Stato ha affermato che l'inchiesta è divisa in tre parti, di cui la prima atta a determinare le circostanze relative al carico di nitrato d'ammonio all'origine della detonazione, la seconda la sua provenienza e chi l'ha spedito, la terza i responsabili della gestione e della messa in sicurezza del carico. "Abbiamo avuto la determinazione di raggiungere conclusioni rapidamente, ma abbiamo scoperto che queste vicende sono estremamente complesse e richiedono tempo", ha affermato Aoun, aggiungendo che l'Fbi e investigatori francesi hanno dato il proprio contributo alla determinazione dei dettagli inerenti alla nave ed al suo carico di nitrato. Il presidente ha altresì affermato di avere richiesto immagini satellitare per determinare l'eventualità di un attacco aereo, possibilità che Aoun non ha del tutto escluso. (segue) (Res)