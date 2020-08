Coronavirus: Floridia (M5s), pronti ad affrontare situazione ma non abbassare guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo fatto tutti grandi sforzi e sacrifici per limitare i contagi da Covid-19. Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia. “Il governo e il Movimento 5 Stelle hanno potenziato il Servizio sanitario nazionale e grazie alla proroga dello Stato d'emergenza siamo pronti ad affrontare la situazione: ma adesso è fondamentale non abbassare la guardia e avere senso di responsabilità", ha detto. (Com)