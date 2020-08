Roma: Pedica (Pd), primarie irrinunciabili, no a candidato sindaco calato dall'alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è in ginocchio. La rivoluzione grillina è un film che ha visto solo Raggi e ora tocca al centrosinistra trovare un candidato sindaco forte. E per farlo bisogna pensare subito alle primarie del centrosinistra, che sono un appuntamento irrinunciabile. È necessario fissare la data già prima delle elezioni di settembre". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "ll candidato deve essere scelto dal nostro popolo – sottolinea Pedica -. Sarebbe un'offesa per tutti un candidato calato dall'alto e scelto dai dirigenti del partito. Mettiamoci la faccia e facciamo delle primarie che siano una vera sfida tra chi ama Roma e lavora da anni sul territorio. Solo così potremo essere credibili". (Rer)