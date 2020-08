© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi, domenica 16, alle 5 di domani, lunedì 17 agosto, sarà chiusa la stazione di Valmontone in uscita per chi proviene da Napoli. Lo rende noto Autostrade per l'Italia, che consiglia, in alternativa, di uscire alla stazione di Colleferro. (Rer)