Decreto Agosto: Mininno (M5s), ulteriori 12 milioni per rafforzare Strade Sicure

- L'operazione Strade Sicure si rafforza con altri 12 milioni di euro che il governo ha stanziato per prorogare, fino al 15 ottobre, l’impiego di 753 unità di personale aggiuntivo previsto dal decreto Rilancio. Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Cataldo Mininno, vicepresidente della commissione Difesa a Palazzo Madama. “Inoltre, con questi fondi, possiamo continuare a retribuire gli oltre ottomila militari impiegati nell'operazione con 40 ore di straordinario: questa è un'altra delle misure prese con il decreto Agosto che è stato pubblicato due giorni fa nella Gazzetta ufficiale e adesso pienamente in vigore per continuare a sostenere il nostro paese nel percorso di ripresa dopo i mesi del lockdown”, ha detto. (Com)