Alitalia: Codacons chiederà di estendere le indagini anche a Calenda

- L’inchiesta su Alitalia ha portato al rinvio a giudizio di 21 persone per bancarotta fraudolenta aggravata, false comunicazioni sociali e ostacolo alle funzioni di vigilanza: la relazione tecnica disposta dalla Procura di Civitavecchia ha infatti accertato come Enrico Laghi non potesse essere nominato commissario di Alitalia dall’allora ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e proprio nei confronti dell’ex ministro ora la Procura dovrà estendere le proprie indagini, coinvolgendolo nell’inchiesta. Così il Codacons in una nota, sottolineando che la relazione tecnica “conferma i dubbi già sollevati dal Codacons con un ricorso al Tar in cui si contestava l’incompatibilità di Laghi a commissario straordinario Alitalia, in virtù della carica ricoperta da Laghi in Midco, socio di maggioranza di Alitalia, e a quella rivestita in passato anche in Alitlia Servizi, altra società del gruppo”. Alla luce dei rilievi mossi dai consulenti della Procura, scrive l’Associazione, ora il Codacons chiederà alla magistratura di Civitavecchia di estendere le indagini sul caso Alitalia all’ex ministro Carlo Calenda, allo scopo di verificare la correttezza del suo operato nella nomina di Enrico Laghi a commissario straordinario della compagnia aerea. “Non solo: l’associazione, alla luce dei nuovi fatti emersi, chiederà al revocazione della sentenza del Tar del Lazio che rigettò il ricorso del Codacons sull’incompatibilità della nomina di Laghi”, si legge nella nota. (Com)