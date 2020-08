Albania-Grecia: presidente Meta, albanesi bloccati al valico di Kakavija meritano rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini albanesi, che da giorni si trovano al valico di frontiera di Kakavija, in condizioni estremamente difficili e sull'orlo di una crisi umanitaria, non possono essere trattati come persone senza patria e senza Stato. Lo ha scritto su Twitter il presidente albanese, Ilir Meta, commentando i problemi che i cittadini albanese stanno avendo al confine con la Grecia. “Ribadisco il forte appello al governo albanese a stare vicino ai cittadini e ad adottare tutte le misure e test gratuiti per il Covid-19. I contatti con la Grecia devono essere costanti e solo in funzione di una soluzione immediata. Gli atti di forza sono inaccettabili! Esorto le autorità greche, nel rispetto dello spirito di buon vicinato e dei forti legami tradizionali tra i due popoli, a fare tutto il possibile per risolvere la situazione, le cui immagini mettono in imbarazzo entrambi i paesi”, ha detto Meta. “Ogni cittadini albanese merita di essere trattato con dignità”, ha concluso il capo dello Stato. (Alt)