Scuola: Pittoni (Lega), ministro tre mesi in ritardo su tutti i fronti

- Non basterà il soccorso del Comitato tecnico scientifico col dietrofront sul distanziamento (in situazioni particolari ora è sufficiente la mascherina) a salvare il ministro Azzolina da tre mesi di ritardo su tutti i fronti per il riavvio della scuola in sicurezza. Così in una nota Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato. “Anche il decreto Agosto non prevede risorse per utilizzare spazi delle scuole paritarie, dopo il no del ministro al nostro maxi piano di stabilizzazione per disporre in tempo utile dei docenti titolari necessari e dopo che, per i banchi singoli, l'inerzia dello stesso ministro abbia portato prima alla nomina di un commissario e poi a una discussa gara europea fuori tempo massimo", ha detto. (Com)