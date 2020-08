Israele-Emirati: ministro Esteri tedesco, accordo storico che può contribuire a pace regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti è un passo storico e un importante contributo alla pace nella regione. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, al quotidiano “Passauer Neue Presse”. “È positivo che il governo israeliano sospenda i suoi piani di annessione. Insieme ai nostri partner in Europa e nella regione, negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente contro l'annessione e per la ripresa dei negoziati diretti. Siamo inoltre pronti a supportare attivamente tale processo”, ha detto il capo della diplomazia tedesca. “Speriamo che questo accordo sia il punto di partenza per ulteriori sviluppi positivi nella regione e che possa anche dare nuovo impulso al processo di pace in Medio Oriente. Sosteniamo la nostra posizione secondo cui solo una soluzione negoziata a due Stati può portare una pace duratura in Medio Oriente”, ha aggiunto Maas, commentando il rigetto dell’accordo da parte delle fazioni palestinesi di Fatah e Hamas. (Geb)