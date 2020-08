Libano: ministro Esteri tedesco Maas, serviranno anni per riparare danni delle esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha subito danni inimmaginabili e ci vorranno anni per la ricostruzione. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un’intervista al quotidiano “Passauer Neue Presse”. “Il Libano ha bisogno di aiuti economici per rimettere in piedi il Paese. Ma anche lo stesso Libano deve dare il proprio contributo. Gli investimenti fluiranno solo quando la corruzione sarà finalmente combattuta e fermata efficacemente. Ciò è possibile solo con una magistratura indipendente e la certezza del diritto”, ha detto Maas. “I processi di riforma sono in ritardo. Questo deve essere il compito principale del nuovo governo. Anche da ciò dipenderà l’arrivo degli aiuti internazionali al Libano”, ha aggiunto il ministro tedesco. “La situazione è estremamente tesa. Ci sono state proteste lo scorso anno. L'esplosione è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mia impressione è: le persone nel paese non sono più disposte ad accettare queste condizioni. Ora si aspettano riforme e la fine della corruzione. Se ciò non avverrà, la situazione in Libano rischia di andare fuori controllo. Pertanto, tutti devono avere un interesse ad attuare questi cambiamenti fondamentali”, ha affermato Maas. (Geb)