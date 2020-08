Hong Kong: ministro Esteri tedesco, nel confronto con la Cina serve una voce unica dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco in merito alla legge sulla sicurezza di Hong Kong ha preso una posizione chiara: è stato interrotto l’export di armi così come è stato sospeso l’accordo di estradizione. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un’intervista al quotidiano “Passauer Neue Presse”. “Anche altri paesi dell’Unione europea hanno seguito quest’esempio. Credo fermamente che possiamo ottenere qualcosa con la Cina solo se agiamo come Unione europea che parla con una sola voce. Ecco perché è così importante che la nostra proposta franco-tedesca ora sia diventata la posizione comune dell’Ue”, ha detto Maas. “Non chiediamo solo il rispetto dei diritti umani, ma abbiamo adottato anche un elenco comune di contromisure”, ha aggiunto il ministro. (Geb)