Libia: tre membri dello Stato islamico uccisi dall'Lna in fallito tentativo di attacco nel sud del paese

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha ucciso tre combattenti dello Stato islamico (Is) durante un tentativo fallito di attacco da parte di quest'ultimo nella cittadina di Ghadduwah, nel sud della Libia. Lo ha annunciato il generale Abdul Hamid al Fakhiri, comandante dell'Lna. Al Kahiriri ha precisato che il battaglio Khaled bin Walid dell'Lna ha "respinto un attacco dell'Is avente come obiettivo Ghadduwah, 70 chilometri a sud di Sebha", aggiungendo che "tre membri dell'organizzazione terroristica hanno tentato di penetrare nella città per sequestrarne un abitante, ma le nostre forze (dell'Lna) erano già in allerta". Il generale ha spiegato che "due terroristi sono stati uccisi dopo scontri con le forze della Direzione generale per le pattuglia del deserto, mentre il terzo si è fatto saltare in aria dopo essere stato circondato dalle forze armate e dalla polizia", aggiungendo che "la scorsa settimana un vecchio è stato rapito dai terroristi che hanno tentato una nuova azione". (Lit)