Nord Macedonia: arrestato autista camion con a bordo 80 migranti

- La polizia della Macedonia del Nord ha riferito di aver trovato 80 migranti dentro un camion durante un controllo di routine a sud di Skopje. L’operazione, effettuata ieri ma resa nota solo oggi dalla polizia, ha portato all’arresto del guidatore del camion. A bordo del mezzo sono stati trovati 79 pakistani e un eritreo. Il camionista, un cittadino macedone di 20 anni di cu sono state riportate solo le iniziali A.F., è stato arrestato mentre cercava di fuggire e ora rischia sino a cinque anni di carcere se condannato. I migranti sono stati trasferiti al rifugio per migranti nella città di confine meridionale di Gevgelija, in attesa della deportazione in Grecia. (Seb)