Mediterraneo orientale: Usa ribadiscono sostegno a Cipro su sua Zona marittima esclusiva

- Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro sostegno ai diritti sovrani ciprioti e hanno sottolineato la necessità per tutti di rispettare il diritto delle autorità di Nicosia allo sfruttamento delle risorse naturali situati nella sua Zona marittima esclusiva (Zee). È quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri cipriota a seguito dell’incontro fra il titolare del dicastero, Nikos Christodoulides, e il sottosegretario agli affari politici del dipartimento di Stato Usa, David Hale. I due hanno discusso delle attività illegali in atto a vari livelli e in diverse direzioni della Turchia. Durante l'incontro, si è parlato anche delle relazioni bilaterali tra Cipro e gli Stati Uniti e sono state prese in considerazione misure concrete per il loro ulteriore rafforzamento in direzioni reciprocamente vantaggiose che sono già state concordate, tra cui, la sicurezza e la lotta al terrorismo, l'energia, cooperazione economica e commerciale, nonché il dialogo in corso sull'abolizione dei visti per i cittadini ciprioti in visita negli Stati Uniti. (segue) (Gra)