Scuola: Gelmini, Cts ha ufficializzato fallimenti governo sul nuovo anno scolastico

- Il Comitato tecnico scientifico ha di fatto ufficializzato tutti i fallimenti dell'esecutivo in merito all'avvio del nuovo anno scolastico: i famosi banchi monoposto a rotelle non arriveranno entro settembre, gli spazi alternativi per fare le lezioni non ci sono, gli orari di ingresso e uscita saranno un rebus, sul tempo scuola non c'è alcuna certezza. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Cosa si farà allora quando non potranno essere rispettate le indicazioni del Cts? Studenti in mascherina, e passa la paura. Mesi di summit, di dossier e di pareri per arrivare alla fine a quella che suona tanto come una bocciatura nei confronti dei ripetuti annunci della Azzolina”, ha detto. “E tra gli scienziati c'è già chi ipotizza uno stop alla riapertura degli istituti in caso di nuovi aumenti nei contagi: nessuno pensi di riversare nella scuola l'inadeguatezza di un governo che in sei mesi non è stato in grado di immaginare e costruire una ripartenza sicura e ordinata", ha aggiunto.(Com)