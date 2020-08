Regno Unito: governo sostituirà Agenzia sanità pubblica con un nuovo ente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia per la sanità pubblica inglese verrà sciolta e sostituita da un nuovo ente creato per far fronte alla pandemia di coronavirus. È quanto riportano diversi quotidiani britannici, secondo cui il ministro della Salute, Matt Hancock, dovrebbe annunciare questa settimana che il lavoro di risposta alla pandemia dell’Agenzia per la sanità pubblica verrà di fatto unito al programma di test e tracciamento dell’Istituto nazionale per la sanità. Il nuovo ente si chiamerà Istituto per la protezione della salute, secondo l’edizione domenicale del “The Telegraph”, e prenderà spunto dall'istituto tedesco Robert Koch. Il nuovo ente sarà operativo dal mese prossimo, ma la transizione al nuovo sistema sarà completata in primavera. (Rel)