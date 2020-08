Bielorussia: Tikhanovskaya pronta a discutere con autorità su dimissioni di Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, sarebbe pronta a negoziare con le autorità sulle modalità che dovrebbero portare il presidente, Aleksandr Lukashenko, a dimettersi. È quanto affermato da alcuni rappresentanti della campagna elettorale dell'ex candidata presidenziale bielorussa. "Siamo pronti a parlare con le autorità su come e quando Lukashenko lascerà la carica di capo dello Stato", ha riferito l’ufficio stampa della campagna elettorale di Tikhanovskaya, secondo cui si ripone molta speranza nei confronti delle azioni pacifiche che si terranno oggi nelle strade delle città della Bielorussia. L’auspicio, tuttavia, è che non si ripetano gli atti di brutale violenza visti nei giorni scorsi nei confronti dei manifestanti. È stato accolto positivamente, inoltre, l’annuncio dello sciopero annunciato per la giornata di domani da parte dei lavoratori di alcune imprese bielorusse. Venerdì scorso, Tikhanovskaya, che ora si trova in Lituania, ha proposto la creazione di un Consiglio di coordinamento per garantire il trasferimento dei poteri, sottolineando di essere pronta per il dialogo con le autorità di Minsk. (Rum)